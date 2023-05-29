Bolu'da aynı noktada 2 ayrı kaza: Sıkışan sürücü telefonunu bırakmadı Öğle saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ardından önündeki araca çarpmasıyla lüks otomobil paramparça oldu.

DHA Bolu'da korkunç bir kaza meydana geldi. Sağanak yağmurun ardından kayganlaşan yolda, kaza da kaçınılmaz oldu. Öğle saatlerinde İstanbul yönüne giden Abbas Uğur yönetimindeki lüks otomobil, Bolu Dağı Tüneli çıkışına geldiğinde kontrolden çıktı. Bu sırada önünde ilerleyen Gürcistan uyruklu Durglishvili Tamaz yönetimindeki tıra çarptı. Hastaneye kaldırıldı Kazada Uğur paramparça olan otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abbas Uğur, ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında dakikalarca telefonda konuştu. Uğur, itfaiyenin kaza kırım ekibi tarafından çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Zincirleme kaza Aynı noktada yarım saat sonra zincirleme kaza yaşandı. Salih Demir yönetimindeki otomobil, önünde giden Mehmet Alp Bulundu idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Mehmet Alp Bulundu yönetimindeki otomobil de bir farklı otomobile çarptı. Kazada Demir’in aracındaki Mustafa Bıçakçı ile Perihan Demir yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.