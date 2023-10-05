Bolu'da aynı yerden ikinci kez hırsızlık yapmak isterken yakayı ele verdi Kent merkezinde daha önce hırsızlık yaptığı iş yerine bir kez daha gelen Dursun A., polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesinde otomobil yedek parça satışı yapan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, aynı iş yerinden ikinci kez hırsızlık yapmak istediği sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan para iş yeri sahibine teslim edildi Şüpheli Dursun A.’nın çaldığı 15 bin TL değerindeki otomobil yedek parça malzemeleri de bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edildi Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dursun A. adliyeye sevk edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)