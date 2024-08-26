İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Hasat Şükür Bayramı” olarak bilenen yayla bayramı gerçekleştirildi.
Düzenlenen etkinlikte 500 kilogram bulgur ve 600 kilogram et pişirildi.
GÜREŞ MÜSABAKASI YAPILDI
Yemek ikramının ardından çeşitli kategorilerde güreş müsabakası yapıldı.
ORTALIK KARIŞTI
Güreşlerin yapıldığı esnada güreşçi Hasan Yılmaz, babasına küfredildiği iddiasıyla ortalığı birbirine kattı.
GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Babasına küfrettiği iddia edilen vatandaşa saldırmaya kalkışan güreşçi, güçlükle sakinleştirildi.
MÜSABAKALAR SÜRDÜ
Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından zor tutulan güreşçi, yanlış anlaşılma olduğunu öğrenince güreş müsabakalarına devam edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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