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Bolu'da babasına küfredildi sanan güreşçi ortalığı birbirine kattı

Bolu'da babasına küfredildi sanan güreşçi ortalığı birbirine kattı Mudurnu ilçesinde yayla bayramında güreşlerin yapıldığı esnada, bir güreşçi babasına küfredildiği iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Kızgın güreşçiyi sakinleştirmek için vatandaşlar seferber oldu.