İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Hasat Şükür Bayramı” olarak bilenen yayla bayramı gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte 500 kilogram bulgur ve 600 kilogram et pişirildi.

GÜREŞ MÜSABAKASI YAPILDI

Yemek ikramının ardından çeşitli kategorilerde müsabakası yapıldı.

ORTALIK KARIŞTI

Güreşlerin yapıldığı esnada güreşçi Hasan Yılmaz, babasına küfredildiği iddiasıyla ortalığı birbirine kattı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Babasına küfrettiği iddia edilen vatandaşa saldırmaya kalkışan güreşçi, güçlükle sakinleştirildi.

MÜSABAKALAR SÜRDÜ

Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından zor tutulan güreşçi, yanlış anlaşılma olduğunu öğrenince güreş müsabakalarına devam edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)