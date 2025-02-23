Bolu'da baca yangınına erken müdahale faciayı önledi

İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Mehmet N.’ye ait evin bacasından yoğun dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden ev sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkan baca yangınına kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.