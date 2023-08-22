Bolu'da bir kişi borç meselesi nedeniyle darbedilip bıçaklanarak öldürüldü

DHA
Bolu merkeze bağlı Sultan köyü yakınlarındaki alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, iddiaya göre, borç-alacak meselesi nedeniyle İsmail Çetin ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çetin'i darbeden şüpheliler daha sonra talihsiz adamı bıçakladı.
Olay yerinde can verdi
İsmail Çetin, olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken İsmail Çetin'in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.