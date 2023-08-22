Bolu'da bir kişi borç meselesi nedeniyle darbedilip bıçaklanarak öldürüldü Bolu'da borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilip bıçaklanan şahıs yaşamını yitirdi.

DHA

Bolu merkeze bağlı Sultan köyü yakınlarındaki alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, iddiaya göre, borç-alacak meselesi nedeniyle İsmail Çetin ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çetin'i darbeden şüpheliler daha sonra talihsiz adamı bıçakladı.

Olay yerinde can verdi

İsmail Çetin, olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken İsmail Çetin'in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.