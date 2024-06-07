Bolu'da bir vatandaş gördüğü ayıyı havlayarak korkutmaya çalıştı Ormanlık alanda gezintiye çıkan iki arkadaştan biri gördüğü yavru ayıya havlayarak seslenirken, yanındaki arkadaşı yapmaması konusunda uyardı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

Kış uykularından uyanan ayılar, zaman zaman yiyecek bulabilmek için şehre iniyor.

Kimi zaman tehlikeli anlara neden olan ayılar, kimi zaman da ilginç görüntüleri ortaya çıkarıyor.

Bu olaylardan biri de Bolu'da yaşandı.

Ayıya havlayarak seslendi

Ormanda gezintiye çıkan iki arkadaş, yürüyüş sırasında yavru bir ayıyla karşılaştı.

İki arkadaştan biri ayıya havlayarak seslenirken diğeri ise "Yapma saldırır" uyarısında bulundu.

Gözden kayboldu

Sesin ardından ayının dikkati iki arkadaşın üzerinde oldu. Bir süre daha vatandaşlarla bakışan ayı, ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

O anlar kamerada

Yaşanan ilginç anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)