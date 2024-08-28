İHA

Anıtpark'ta bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmeye başladı. Bisikletinin üzerinde bulunan akü bir anda alev almaya ve patlamaya başladı. Çocuk sürücü bisikletini hemen bırakarak uzaklaştı. Bölgeden geçen polis ekipleri küçük çocuğun imdadına yetişti.

ÖNCE POLİS, SONRA İTFAİYE MÜDAAHLE ETTİ

Çocuğun bisikleti yanmasın diye ekipler, polis aracında bulunan tüpüyle alev saçan ve patlayan aküye müdahale etti. Polis ekipleri tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgeye ayrıca ekipleri sevk edildi. Yangın tüpüyle sönmeyen aküye ayrıca itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın nedeniyle bisiklet hasar gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)