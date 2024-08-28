Bolu'da bisikletin üzerindeki akü patladı Bir çocuğun kullandığı bisikletin üzerindeki akü patladı. Canını zor kurtaran çocuğun yardımına koşan polis ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Bolu Anıtpark'ta bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmeye başladı. Bisikletinin üzerinde bulunan akü bir anda alev almaya ve patlamaya başladı. Çocuk sürücü bisikletini hemen bırakarak uzaklaştı. Bölgeden geçen polis ekipleri küçük çocuğun imdadına yetişti.

ÖNCE POLİS, SONRA İTFAİYE MÜDAAHLE ETTİ

Çocuğun bisikleti yanmasın diye ekipler, polis aracında bulunan yangın tüpüyle alev saçan ve patlayan aküye müdahale etti. Polis ekipleri tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgeye ayrıca itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın tüpüyle sönmeyen aküye ayrıca itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın nedeniyle bisiklet hasar gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)