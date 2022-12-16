Bolu'da bodrum katta yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Apartmanın 3. katındaki dairede mahsur kalan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Bolu’da İhsaniye Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumanlar tüm binayı sardı.

Kadın mahsur kaldı

Binada yaşayan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı, 3. kattaki dairede yaşayan kadın ise içeride mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kurtardı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3. katta mahsur kalan kadını merdivenle araç ile aşağıya indirdi.

Sağlık durumu iyi

Yangın ise büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.