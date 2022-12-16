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    Bolu'da bodrum katta yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

    4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Apartmanın 3. katındaki dairede mahsur kalan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.
    • 16.12.2022 - 18:38
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    Bolu'da bodrum katta yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

    Bolu’da İhsaniye Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumanlar tüm binayı sardı.

    Kadın mahsur kaldı

    Binada yaşayan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı, 3. kattaki dairede yaşayan kadın ise içeride mahsur kaldı.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bolu da bodrum katta yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #1

    İtfaiye ekipleri kurtardı

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3. katta mahsur kalan kadını merdivenle araç ile aşağıya indirdi.

    Sağlık durumu iyi

    Yangın ise büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu da bodrum katta yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #2

    Bolu da bodrum katta yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #3

    Bolu da bodrum katta yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #4

    Bolu da bodrum katta yangın çıktı, mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #5


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