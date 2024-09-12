Bolu'da çalıştığı inşaatta cansız bedeni bulundu Çalıştığı inşaatta ölü bulunan Erdoğan Öztürk'ün cenazesi otopsiye götürülürken, ölüm nedeni ise "şüpheli" bulundu.

DHA

Bolu'nun Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak'taki inşaatta çalışan Erdoğan Öztürk, arkadaşları tarafından bina içerisinde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Öztürk'ün vücudunda düşme ya da herhangi bir iş kazası izine rastlanmadı. Olay yeri incelemesinin ardından, Öztürk’ün cenazesi, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)