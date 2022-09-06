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Bolu'da cinayet zanlısı söyledikleriyle şaşkına çevirdi

Bolu'da cinayet zanlısı söyledikleriyle şaşkına çevirdi

Cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği cezaevinde yakalanan Emin Arslan, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.