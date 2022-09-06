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    Bolu'da cinayet zanlısı söyledikleriyle şaşkına çevirdi

    Cinayetten aranan ve yakınını görmek için geldiği cezaevinde yakalanan Emin Arslan, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” dedi.
    • 06.09.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 14:15
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    Bolu'da cinayet zanlısı söyledikleriyle şaşkına çevirdi

    İstanbul’da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Emin Arslan (41), Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan yakını G.A.’yı ziyarete geldi.

    Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde, Arslan’ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi.

    Cinayetten arandığı ortaya çıktı

    Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan Emin Arslan’ı gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    "25 kişiyi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim"

    Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim.” dedi.

    Bolu'da cinayet zanlısı söyledikleriyle şaşkına çevirdi VİDEO

    Bolu da cinayet zanlısı söyledikleriyle şaşkına çevirdi #1

    Bolu da cinayet zanlısı söyledikleriyle şaşkına çevirdi #2


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