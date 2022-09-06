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    Bolu'da çocukları tuvaletteki delikten izleyen tacizci yargılanabilir

    Tuvaletin kırık bölmelerinden çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilen ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan tacizci, mahkemenin kabul etmesi halinde yeniden yargılanabilecek.
    • 06.09.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 18:04
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    Bolu'da çocukları tuvaletteki delikten izleyen tacizci yargılanabilir

    Bolu’nun Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, içeride bulunan bölmeler arasındaki kırıklardan izlendiğini fark etti.

    Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti.

    Güvenlik görevlisi şoke oldu

    İzledikleri karşısında şoke olan Türk, tuvalete gittiğinde adının Ş.M. (70) olduğu öğrenilen şahsın, olay yerinden kaçtığını gördü.

    Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Bolu'da çocukları tuvaletteki delikten izleyen şahsa suçüstü VİDEO

    “10 gün boyunca takip etti”

    Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü.

    Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı.

    Bolu da çocukları tuvaletteki delikten izleyen tacizci yargılanabilir #1

    ‘Akli dengesi yerinde değil’ raporu ile serbest kaldı

    İkili arasında yaşanan arbedenin ardından, güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M., ailesinin daha önceden almış olduğu “akli dengesi yerinde değil” raporu sayesinde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Bolu da çocukları tuvaletteki delikten izleyen tacizci yargılanabilir #2

    Aile şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı

    Tuvalette Ş.M. tarafından izlenen çocuğun ailesi, şahsın serbest kalması üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

    Yapılan suç duyurusunun ardından savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bolu da çocukları tuvaletteki delikten izleyen tacizci yargılanabilir #3

    Yeniden rapor çıktı

    Soruşturma çerçevesinde Ş.M.’nin sağlık raporunun yeniden alınmasına karar verildi.

    Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde kontrol edilen Ş.M. için “akli dengesi kısmen yerinde değil” raporu verildi.

    Bolu da çocukları tuvaletteki delikten izleyen tacizci yargılanabilir #4

    Mahkeme kabul ederse yargılanacak

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ş.M. hakkında iddia edilen suçlamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sonuçlandırdı.

    Ş.M. ile ilgili hazırladığı iddianameyi tamamlayan savcılık, şahsın “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan yargılanması için iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

    İHA’nın haberine göre mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ş.M.’nin yargılanmasına başlanacak.


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