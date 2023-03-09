Bolu'da demir tribün yüklü tır trafik direğini devirdi Ankara istikametine ilerleyen demir yüklü tırdaki malzemeler trafik ışığının demirine takıldı. İleri hareket eden sürücünün manevrası sonrasında direk yere düştü.

Bolu Yeni Küçük Sanayi Sitesi mevkii Ankara istikametinde kaza yaşandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AT 215 plakalı demir tribün yüklü tır, trafik ışıklarında durdu.

Trafik ışığının direğine takıldı

Trafik ışıklarından hareket eden ağır yüklü tırın taşıdığı malzeme, trafik ışığı sinyalizasyon direklerine takıldı. İleriye hareket eden sürücü, trafik direğini devirdi.

Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza sonucunda trafik tek şeritten aktarıldı. Vinç yardımıyla devrilen trafik ışığı direğinin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.