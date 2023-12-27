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Bolu'da depresif kartal rehabilite edildi

Bolu'da depresif kartal rehabilite edildi Bolu Dağı'nda vatandaşlar tarafından bulunan ve uçmakta zorlandığı görülen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı değil, depresif olduğu belirlenen kartal, rehabilite edilerek doğaya salındı.