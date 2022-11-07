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    Bolu'da devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı

    TEM Otoyolu’nda devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 07.11.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:19
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    Bolu'da devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı

    Bolu TEM Otoyolu'nda, dün saat 16.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü şoförü dehşet saçtı.

    Doğan K. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

    Nevşehir'den İstanbul'a gelirken yaşanan kazayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere bildirdi.

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

    Bolu da devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı #1

    32 yaralı ve 3 ölü tespit edildi

    Yapılan incelemelerde Dursun Çakmak, Kadriye Çakmak ve Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği, 2'si ağır 32 kişinin yaralandığı belirlendi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

    Bolu da devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı #2

    Cenazeleri memleketlerine gönderildi

    Vinç yardımıyla kaldırılan otobüsten çıkarılan Dursun Çakmak ve eşi Kadriye Çakmak’ın cenazeleri, memleketleri Kırşehir’e gönderildi.

    Yaralılar taburcu edildi

    Otobüs kazasında yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere götürülen 2'si ağır 32 yaralıdan 26'sı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

    Bolu da devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı #3

    3 kişinin tedavisi devam ediyor

    İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Kübra Yüksel, Vahap Özdemir ve Selim Arslan’ın tedavileri devam ediyor.

    Şoför tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan otobüs sürücüsü Doğan K. ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bolu da devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı #4


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