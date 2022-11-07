- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bolu'da devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı
Bolu'da devrilen yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı
- 07.11.2022 - 15:43
- Güncelleme : 07.11.2022 - 16:19
Bolu TEM Otoyolu'nda, dün saat 16.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü şoförü dehşet saçtı.
Doğan K. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Nevşehir'den İstanbul'a gelirken yaşanan kazayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere bildirdi.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
32 yaralı ve 3 ölü tespit edildi
Yapılan incelemelerde Dursun Çakmak, Kadriye Çakmak ve Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği, 2'si ağır 32 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Cenazeleri memleketlerine gönderildi
Vinç yardımıyla kaldırılan otobüsten çıkarılan Dursun Çakmak ve eşi Kadriye Çakmak’ın cenazeleri, memleketleri Kırşehir’e gönderildi.
Yaralılar taburcu edildi
Otobüs kazasında yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere götürülen 2'si ağır 32 yaralıdan 26'sı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
3 kişinin tedavisi devam ediyor
İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Kübra Yüksel, Vahap Özdemir ve Selim Arslan’ın tedavileri devam ediyor.
Şoför tutuklandı
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan otobüs sürücüsü Doğan K. ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.