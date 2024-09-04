Bolu'da doğayı kirleten et firmasına ceza Daha önce zehirli atıkları Büyüksu Deresi'ne boşalttığı gerekçesiyle 2 kez para cezası kesilen beyaz et üretimi yapan firmaya, çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle bir kez daha ceza kesildi.

DHA

Bolu'da bulunan ve Türkiye'nin önde gelen beyaz et üretim tesislerinden birisine geçtiğimiz aylarda iki kere para cezası kesildi.

Firmaya zehirli atıklarını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne boşalttığı ve çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira olmak üzere 2 kez idari para cezası kesildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet savcılığına 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

BİR CEZA DAHA

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aynı firmanın atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşaltarak çevreyi kirletmeye devam ettiği belirlendi.

Ekipler tarafından firmaya bu kez 3 milyon 480 bin lira para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan 2'nci kez savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)