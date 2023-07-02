Bolu'da dönüş trafiği: Emniyet şeridini işgal ettiler Tatil dönüşünde trafik yoğunluğu oluşurken, bazı sürücülerin emniyet şeridini işgal ettiği anlar Ensonhaber Whatsapp hattına ulaştı.

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9 günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor.

Vatandaşlar bayram tatilini değerlendirmek için memleketlerine veya tatile çıktı.

Gidiş yolunda olduğu gibi, dönüş yolunda da tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Megakent İstanbul’a dönüşe geçen araçlar, Bolu’da trafiği kilitledi.

Emniyet şeridinden ilerlediler

Durma noktasına gelen trafikte bazı sürücülerin kaçış noktası emniyet şeridi oldu.

Acil durumlar için kullanılan emniyet şeridinde yoğunluk oluşturan sürücüler kayda alındı.

Ensonhaber WhatsApp hattına gelen görüntülerde diğer sürücülerin trafikte kaldığı anlarda emniyet şeridinin nasıl işgal edildiği gözler önüne serildi.