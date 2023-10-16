Bolu'da düğün salonunda ortalık birbirine girdi Düğün salonunda çıkan tartışma kısa süre içerisinde tekmeli yumruklu kavgaya döndü. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

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Bolu Yukarı Soku Mahallesi’nde, bir düğün salonunda korku dolu anlar yaşandı...

Düğünden çıkan 7 -8 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle 7-8 kişilik iki grup, tekme tokat birbirine girdi.

Polis ekipleri grubu ayırmak için uzun süre uğraştı

Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga eden şahısları ayırmak için uzun süre uğraş veren polis ekipleri, kısa süre sonra olayı kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.