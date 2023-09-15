Bolu'da eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu Gerede'de, eşi Metin Özalp’i başına odunla vurarak öldürüp cesedini dereye atan Mürüvet Özalp'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezası verildi.

DHA

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde 28 Aralık 2021'de kaybolan inşaat işçisi 59 yaşındaki Metin Özalp’in, 31 Aralık'ta dere kenarında cesedi bulundu.

Olayla ilgili Metin Özalp’in 25 yıllık eşi 54 yaşındaki Mürüvet Özalp gözaltına alınıp, tutuklandı.

Mürüvet Özalp, eşini çıkan tartışmada başına odunla vurup öldürdükten sonra, el arabasıyla taşıyıp dereye attığını itiraf etti.

Özalp hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"Kocam beni sürekli döverdi"

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mürüvet Özalp hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan Özalp, "Kocam beni sürekli döverdi. Beni başka kadınlarla aldatırdı. Olay günü sedirin altından çıkarttığı tabanca ile beni öldürmek istediğini söyledi.

Ben de kendimi korumak için kafasına odunla vurup öldürdüm. Sonra da el arabasıyla taşıdığım cesedi dereye attım. Vereceğiniz karara razıyım. Kararı, mahkemenin yüksek vicdanına bırakıyorum” dedi.

"Annem suçlu değildir"

Mahkemenin söz hakkı verdiği, Mürüvet Özalp'in üvey oğlu Celal Özalp, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mürüvet Özalp'in öz oğlu İbrahim Özalp ise "Annem suçlu değildir. Onun cezalandırılmasını istemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mürüvet Özalp'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan istedikleri raporun sonucunu okudu.

Kurumdan yollanan raporda sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, suçun sabit olduğunu ancak olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulayarak sanığı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)