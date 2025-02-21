Bolu'da evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

İHA

Bolu'nun merkezinde bulunan Birol T.'ye ait 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Salon kısmında çıkan yangın kısa sürede mutfak bölümüne sıçradı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Evde kiracı olarak yaşayan 3'ü çocuk 4 kişi, çıkan yangının dumanlarından etkilendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE KESİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

SEDAŞ ekipleri ise evin elektriğini kontrollü bir şekilde kesti.

DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

4 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde ilk müdahalede bulunuldu.

Alevlerin söndürüldüğü ev içerisinde duman tahliyesi yapıldı.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın nedeniyle salon ve mutfakta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.