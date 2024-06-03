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Bolu'da evi basan kocadan korkup balkondan atladı

Bolu'da evi basan kocadan korkup balkondan atladı Yabancı uyruklu H.M., karısının kendisini aldattığını düşünerek evi bastı. Eve girdiğinde karısının yanında başka bir adam gören H.M. çılgına döndü, evde bulunan şahıs ise panikle 3. kattan atladı. 1. kattaki dairenin balkonuna düşen adam yaralandı.