Bolu'da Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda 27 yaşındaki yabancı uyruklu H.M., dini nikahlı eşi İ.H'nin kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti.
Eve kadının kardeşiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü.
Aşağı atladı
Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Öfkeli koca polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. A.H., I.H. ile kardeşi gözaltına alındı.
Taşkınlık çıkardı
Durumu öğrenen A.M'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı.
Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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