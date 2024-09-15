Bolu’da evin bahçesinde duvara sıkışan yılan kurtarıldı

İHA
Bolu'nun Kültür Mahallesi Sarıcalar Caddesi üzerindeki evin bahçesinde bir yılan duvara sıkıştı.
Duvara sıkışan yılan, ev sahibi tarafından bahçede yılan fark edildi.
Yılanın duvara sıkışmış olduğunu gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
YILANI İTFAİYE KURTARDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çubuk yardımıyla yılan bulunduğu yerden çıkarıldı.
DOĞAYA SALINDI
Çuval içerisine konulan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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