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    Bolu’da feci kaza: Araç ok gibi saplandı

    Gerede gişelerinde beton bariyerlere adeta ok gibi saplanan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 1 kişi de yaralandı.
    • 05.09.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:36
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    Bolu’da feci kaza: Araç ok gibi saplandı

    Ankara’dan Bolu’ya seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı.

    Araç, Gerede gişelerindeki beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

    Araç içerisinde sıkıştılar

    Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler kurtarıldı.

    Bolu’da feci kaza: Araç ok gibi saplandı VİDEO

    3 kişi can verdi

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    İHA’nın haberine göre kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

    Feci kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu’da feci kaza: Araç ok gibi saplandı #1

    Bolu’da feci kaza: Araç ok gibi saplandı #2

    Bolu’da feci kaza: Araç ok gibi saplandı #3


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