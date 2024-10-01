Bolu'da feci kaza: Ölüm teğet geçti Bolu Dağı bölgesinde D-100 karayolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanmadan kurtuldu.

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İHA

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, İstanbul istikametine seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Şahin, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kayarak bariyerlere çarptı.

ARACININ ÖNÜ PARÇALANDI

Çarpmanın etkisiyle beton bariyer ve aracın ön kısmında hasar meydana geldi. Diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü Şahin'in sağlık kontrolü yapıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR YARALANMADIK"

Kazadan yara almadan kurtulduğu belirlenen Ahmet Şahin, "Araç bir anda kaymaya başladı, bir daha toparlanmadı. Çok şükür yaralanmadık" dedi.

Öte yandan, bölgede sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler bölgede kontrollü şekilde yolculuklarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)