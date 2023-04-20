Bolu'da feci kaza: Tır ile çarpışıp alev alan otomobildeki aileden 4 kişi öldü Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki çift ile 2 çocukları hayatını kaybetti, 1 çocukları ise yaralandı. Tırdaki 2 kişi de kazadan yaralı kurtuldu. Sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

DHA Karı, koca, iki de çocuk… Bir aile, yok oldu… Dün gece Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Havullu köyü mevkisinde Ankara istikametine seyreden Salih Uyar (51) idaresindeki 51 NA 972 plakalı tır ile Feyzullah Doğan (41) yönetimindeki 06 BDP 870 plakalı otomobil çarpıştı. Tır ve otomobil alev alıp yandı. Anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren Doğan (12) ile Koray Doğan (3) olay yerinde yaşamlarını yitirdi, Salih Doğan (17) ise yaralandı. Tır sürücüsü Salih Uyar ile yedek sürücü Hacı Koç (59) da kazadan yarı kurtuldu. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. 1 saatte söndürüldü Çarpmanın etkisiyle tırda ve otomobilde çıkan yangını, itfaiyeci ekipleri yaklaşık 1 saatte söndürdü. Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Tır sürücüsü Salih Uyar, tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.