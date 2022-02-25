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    Bolu'da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı

    Eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayan ve birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, Ankara’da yapılan operasyonla yakalandı. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 12:07
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    Bolu'da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı

    Eski nişanlısı Makbule M.’nin (32) Bolu’nun Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'taki evine giden Sefa C. (28), evde Beyazıt Bestami (23) ve kardeşi Muhammed Ay (24) ile karşılaştı.

    Ay kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    YARALI HALDE KAÇTI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C. yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay kanlar içinde yerde kalırken, Muhammed Ay ise olay yerinden yaralı şekilde kaçtı.

    Bolu da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı #1

    KURTARILAMADI

    Dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Kavgada ağır yaralanan Beyazıt Bestami Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bolu da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı #2

    ANKARA’DA YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, olay yerinden kaçan Sefa C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Sefa C.’nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti.

    Ankara’ya gittiği belirlenen Sefa C., ekiplerin yaptığı operasyonda ticari takside olduğu sırada yakalandı.

    Bolu da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı #3

    4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Sefa C. ile şahsın kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşları T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) gözaltına alındı.

    İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.


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