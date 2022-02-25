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- Bolu'da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı
Bolu'da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı
- İHA
- 25.02.2022 - 12:07
Eski nişanlısı Makbule M.’nin (32) Bolu’nun Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'taki evine giden Sefa C. (28), evde Beyazıt Bestami (23) ve kardeşi Muhammed Ay (24) ile karşılaştı.
Ay kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
YARALI HALDE KAÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C. yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay kanlar içinde yerde kalırken, Muhammed Ay ise olay yerinden yaralı şekilde kaçtı.
KURTARILAMADI
Dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Kavgada ağır yaralanan Beyazıt Bestami Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ANKARA’DA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, olay yerinden kaçan Sefa C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Sefa C.’nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti.
Ankara’ya gittiği belirlenen Sefa C., ekiplerin yaptığı operasyonda ticari takside olduğu sırada yakalandı.
4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sefa C. ile şahsın kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşları T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) gözaltına alındı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.