Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı

Bolu'da genci öldüren katil Ankara’da yakalandı

Eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayan ve birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, Ankara’da yapılan operasyonla yakalandı. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.