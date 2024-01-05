Bolu'da haber alınamayan yaşlı kadın, evinde seccade üzerinde ölü bulundu
İHA

Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 88 yaşındaki Meryem Güray Onaran’dan uzun süredir haber alamayan komşuları, durumu ekiplere bildirdi.

Seccadesi üzerince can verdiği anlaşıldı

İhbar üzerine yaşlı kadının ikamet ettiği eve giden ekipler, yaşlı kadını namaz seccadesi üzerinde hareketsiz şekilde gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

88 yaşındaki Meryem Güray Onaran'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)