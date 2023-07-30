Bolu'da hak ettiği ücreti alamayan boya işçisinden intikam: 'Emek ödenmedi'

DHA

Bolu'nun Merkez ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir düğün salonunun dış cephesinin boyama işini alan 44 yaşındaki Sinan Dursun, 15 gün boyunca emek verdi.

İşini tamamlayan Dursun, düğün salonu sahiplerinden ise istediği parayı alamadı.

30-50 bin TL'lik bir ücret isteyen Dursun'a 5 bin TL teklif edildi. Duruma öfkelenen genç adam ise intikam için harekete geçti.

Dün gece saatlerinde, düğün salonuna giderek duvarlara kırmızı boya sürüp, karaladı.

Boya ustası dursun ayrıca, düğün salonunun duvarına büyük harflerle, 'Emek ödenmedi' yazdı.

Aynı anda sosyal medya üzerinden canlı yayın açan Dursun, şu ifadeleri kullandı:

Geldim ben bu işi yaptım. Bu adamdan ne işin başında 1 lira para, ne işin ortasında 1 lira para ne işin sonunda 1 lira para, üstüne üstlük tehdit, parayı ödememezlik, ortada yazı yok, çizi yok. İspat edilecek bir durum yok. Ben de kendimi riske attım. Açık söylüyorum, emeğimin karşılığını alamadım. Alamadığımın üstüne çok kalem çektim. Sadece bu iş değil ama tehdit hiç almadım. Üstüne bir de tehdit. ‘Bizim dediğimiz meblağa razı geleceksin’ deyip, 3 kuruşluk iş gösterip, 5 kuruşluk iş yaptırıp, ‘Sen 3 kuruşluk iş söyledin’ deyip, 2 ortağın arasında, bir müdürün arasında oynamaktan 15 gündür sabrediyorum. Herhangi bir ödeme yapılmadı. Şaka gibi. Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım. Bu da kanıt olsun. Ben de bunu yaptım bu gece.