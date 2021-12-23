Bolu'da hasta yakını, doktorun burnunu kırdı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eşinin yanında gelen şahıs sıra beklemek istemediği için doktora saldırdı. Doktorun burnunu kıran şahsa 'Beyaz kod' verildi.

Doktorlara yönelik gerçekleşen saldırılara Bolu bir yenisi daha eklendi.

Bolu'da Y.E.D. (24) isimli şahıs, eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi.

DOKTORA SALDIRDI

Burada Y.D.E. eşiyle ilgilenilmediğini iddia ederek, Asistan Doktor Emre Bilgin'e saldırdı.

Saldırının ardından yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Bilgin, meslektaşları tarafından tedavi edildi.

Bolu'da hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı VİDEO

HASTA YAKINI GÖZALTINA ALINDI

Doktoru yaralayan Y.E.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"PARASINI BİZ VERİYORUZ, MUAYENE EDECEKSİNİZ"

Saldırıya uğrayan Emre Bilgin burnunun kırıldığını, şikayetçi olduğunu belirterek, "Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. ‘Parasını biz veriyoruz. Bizi muayene edeceksiniz’ diye konuştu. Sırasını beklemeden, diğer hastalara da saygı göstermediler. Diğer hastalar da rahatsız oldu. Daha sonra hastanenin güvenlikleri hastayı çıkarırken kadın hala ‘Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız tabi’ dedi. Ben de o sırada ‘Buyurun dışarıya çıkar mısınız?’ dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs bana vurdu. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var. İstirahat raporu aldım. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Biz de şikayetçi olduk. 'Beyaz kod' verdik" şeklinde konuştu.

VALİ OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAK

Bolu Valisi Ahmet Ümit, saldırganın yakalandığını, hakkında işlem başlatıldığını ve konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından saldırıya uğrayan doktorun şikayeti üzerine Y.E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, adliyeye sevk edildi.





















