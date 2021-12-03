Bolu'da hastadan bıçak parası isteyen 2 şahıs serbest bırakıldı

Düzce'de geçirdiği iş kazası sonrası, Bolu'ya sevk edilen hastadan 20 bin lira bıçak parası isteyen doktor ve sağlık memuru serbest bırakıldı.

Düzce'de iş kazası sonrası eli kesilen hastaya, sevk edildiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olması gerektiği söylendi.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. A.G. ve sağlık memuru İ.Ü. ise hastadan 'bıçak parası' olarak 20 bin TL talep etti. Bu durum karşısında hasta ve yakınları ise durumu polise bildirdi.

OPERASYONLA SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında hasta yakınları, doktor ve sağlık memurlarına paranın 5 bin TL’sini verdi. Seri numaraları belirlenen paraları alan 2 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen doktor ve sağlık memuru , yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DOKTOR HAKKINDA DEVAM EDEN 2 SORUŞTURMA VAR"

BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız" ifadelerini kullandı.





