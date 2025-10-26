Bolu'da hatalı sollama yapan motosiklete otomobil çarptı

- Bolu Mudurnu'da hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı.
- Sürücü yola savrularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.
Bolu’nun Mudurnu ilçesi Büyükcami Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde motosiklet sürücüsü hatalı sollama yaptı. Karşı yönden gelen otomobille çarpışan sürücü, yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazaya ilişkin görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin sollama yaptığı sırada otomobille çarpışması ve sürücünün yola savrulması yer aldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.