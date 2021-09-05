Deney olarak hibrit ve yerli tohumlar, ilaç kullanılmadan yetiştirildi. Deney sonucunda yerli tohum sağlıkla büyürken, hibrit tohumun hastalandığı görüldü.

Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Berk Mahallesi’ndeki fidanlık alanda, belediyeye bağlı Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından deney amaçlı olarak hem hibrit hem yerli tohumlarla domates yetiştirilmeye başlandı.

400 dönümlük bir alanda, birbirine yakın alanda yetiştirilen domatesler, ilaç kullanılmadan organik olarak yetiştirildi.

Zamanla, hibrit tohumlu domateslere mildiyo denilen hastalığın bulaştığı, domateslerin kararak çürüdüğü görüldü.

Yerli tohumlarla üretilen domateslerde ise herhangi bir hastalık görülmedi.

Yerli tohumlu domatesler, sağlıklı şekilde yetişti. Yapılan deney sonucunda yerli tohumların hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu belirlendi.

Bolu’da, hibrit tohumlu ve yerli tohumlu domatesler üzerinde deney ViDEO

“HEPSİNE AYNI SULAMA VE GÜBRELEMEYİ YAPTIK”

Köroğlu Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı, deney amaçlı yaptıkları çalışma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Köroğlu Kooperatifi olarak 400 dönümlük alanda bir ekim yaptık. Bu ekimlerde de denemeler yapıyoruz. Denemelerin bir kısmında hibrit tohum ve bir kısmına da yerli tohum kullanarak domates yetiştirdik. Hibrit domateslerin hastalıklara daha az dayanıklı olduğunu gördük, yerli domateslerin daha çok dayanıklı olduğunu gördük. Bunlara tamamen aynı uygulamaları yaptık. Zaten ürünlerimizi organik tarımla üretiyoruz. Hepsine aynı sulama ve gübrelemeyi yaptık. Bu çalışmaları yapmaktaki amacımız; tarımdaki girdilerin azalmasını sağlamak. Bu yüzden böyle denemeler yapıyoruz.





“EN UCUZ TARIM İLACI 40 LİRADAN BAŞLIYOR”

Organik tarımda mantar hastalığına karşı odun külü uygulaması yaptık ve ısırgan otu suyu yaptık. Büyük tarlalarda ve dönümlerde çok zor olur diye düşünülebilir. Ancak en ucuz tarım ilacı 40 liradan başlıyor. Biraz işçiliğini fazla yaparak, daha az maliyetle tarım yapılabileceğini gösterdik.

“İLÇA VE GÜBREYİ MECBUREN UYGULAMAK ZORUNDA KALIYORUZ”

Domateslerde mildiyö hastalığı oldu. Hibrit domatesler büyük ölçüde zarar gördü. Hem yaprakları hem de domatesler zarar gördü. Neden hibrit ekiyoruz? Daha çok verim almak için. Ancak hastalandığı zaman ürün kaybı ortaya çıkıyor. Buradan da sonuç olarak hibrit üretim yapıldığında bunun ilacını da vermek zorunda kaldığınız ve gübreleme yapmak gerektiği de ortaya çıktı. Hibrit üretimde bu şekilde bir gözlem yapmış olduk. İlaç ve gübreyi mecburen uygulamak zorunda kalıyoruz.”