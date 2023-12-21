Bolu'da dün hırsızlık olayı yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün kent merkezindeki camiden ayakkabı ve bir marketten, cep telefonu çalındığı ihbarıyla çalışma yaptı.
Ekipler hırsızı yakaladı
Ekipler, marketle caminin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin Hakan Ergün olduğu tespit edildi.
Polisin çalışmasıyla Hakan Ergün, yakalandı.
Adliyeye girmemek için direndi
Gözaltına alınan Ergün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, ekip aracından indirilip adliye binasına getirildiği sırada ise yürümemek için direndi.
Çabaları yetmedi, tutuklandı
Ergün, başını park halindeki otomobillere ve adliye kapısına vurarak polis ekiplerine zorluk çıkardı.
2 polis memuru kelepçeli olan Ergün'ü güçlükle adliye binasına soktu. Ergün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
O anlar kameraya yansıdı
Hakan Ergün'ün marketten hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, markete müşteri gibi giren Ergün'ün, kasa bölümüne yaklaştığı ve bir süre sonra kasada duran, kasiyere ait cep telefonunu aldıktan sonra sakince marketten çıktığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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