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Bolu'da adliyeye girmemek için başını kapıya vuran hırsız tutuklandı

Bolu'da adliyeye girmemek için başını kapıya vuran hırsız tutuklandı Marketten cep telefonu ve camiden ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli adliyeye sevk edilirken başını park halindeki otomobillere ve adliyenin giriş kapısına vurup, ekiplere zorluk çıkardı. Çabaları yetmeyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.