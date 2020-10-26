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    Bolu'da hırsızlık yapan Iraklı, çevredekiler tarafından yakalandı

    Marketten hırsızlık yaparak kaçan Irak uyruklu şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 14:26
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 15:10
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    Bolu'da hırsızlık yapan Iraklı, çevredekiler tarafından yakalandı

     

    Sabah saatlerinde, Bolu'da bulunan Semerkant Mahallesi'nde marketten alışveriş yapan Irak uyruklu, yanında getirdiği poşete koyduğu ürünlerin parasını ödemeden kaçtı.

    Hırsızlık yapıldığını anlayan market görevlisi, kaçan şüphelinin peşinden koştuğu sırada çevredekilerden de yardım istedi.

    YERE YATIRILDI

    Market görevlisinin kovaladığı hırsızlık şüphelisi, sokaktakiler tarafından yakalanarak, yere yatırıldı.

    Bolu'da hırsızlık yapan Iraklı, çevredekiler tarafından yakalandı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

    Bolu da hırsızlık yapan Iraklı, çevredekiler tarafından yakalandı #1

    Bolu da hırsızlık yapan Iraklı, çevredekiler tarafından yakalandı #2

    Bolu da hırsızlık yapan Iraklı, çevredekiler tarafından yakalandı #3

    Bolu da hırsızlık yapan Iraklı, çevredekiler tarafından yakalandı #4

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