Bolu'da hırsızlıktan yakalanan şahıs adliyenin kapısına kafa attı

Bolu'da şehir merkezinde bulunan bir markete giren H.E., kasada bulunan cep telefonlarını kimsenin görmediği esnada cebine koydu.
Bölgeden hızlıca uzaklaşan H.E., başka bir zamanda camiye giren vatandaşların ayakkabılarını çaldı.
Üst üste ihbarların üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Çaldığı malzemeleri satmak üzereyken yakalandı
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.E.’nin peşine düştü. Çaldığı malzemeleri satmak üzereyken yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, adliyede polis ekiplerine zorluk çıkararak binaya girmek istemedi.
Adliyeye girmek istemedi: Kapıya kafa attı
Kapıya kafa atan H.E.'nin güçlükle adliyeden içeriye girmesi sağlandı.
Öte yandan, marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise H.E.’nin, kasa bölümünde bulunan cep telefonunu sakin bir şekilde çalarak, bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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