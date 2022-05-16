Bolu'da husumetlisini öldüren zanlı yakalandı

Daha önce aralarında husumet bulunan Sebahattin Başaran ile Sadık Karaağaç karşılaştıkları ormanlık alanda tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu Sebahattin Başaran öldürüldü.

Bolu’da, Piroğlu Köyü Tekkeler Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunan 37 yaşındaki Sebahattin Başaran ile 56 yaşındaki Sadık Karaağaç karşılaştıkları ormanlık alanda tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaağaç yanında bulunan silahla defalarca ateş etti. Mermilerin boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Sebahattin Başaran kanlar içerisinde yerde kalırken, Sadık Karaağaç olay yerinden kaçtı.

Kardırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sebahattin Başaran, ilk müdahalesinin ardından tedavisi için götürüldüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı ormanlık alanda yakalandı

Olayın ardından kaçan Sadık Karaağaç ise, olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaktaki ormanlık alanda üzerinde tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



