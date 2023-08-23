Bolu'da husumetlisini otomobille ezerek öldüren şüpheli yakalandı

Bolu merkeze bağlı Sultan köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen İsmail Çetin (62) ve İrfan B. (70), önceki gün gece saatlerinde karşılaştı.
İrfan B., Çetin'in aracının önünü keserken ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İrfan B., aracına binip uzaklaşmak isteyen Çetin'i otomobiline çarpıp düşürerek başının üzerinden geçerek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
İsmail Çetin'in cansız bedeni savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı.
Yakalandı
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İrfan B.'yi Saraycık köyü mevkisinde eşi A.S. ile birlikte aracıyla seyir halindeyken yakalayıp gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.