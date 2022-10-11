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    Bolu’da içme suyundan zehirlenenler yaşadıkları süreci anlattı

    Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırılan vatandaşlardan tedavileri tamamlananlar yaşadıkları süreç hakkında, "Psikolojik olarak çok zor bir süreçti. Bir can kaybı oldu" dedi.
    • 11.10.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 15:40
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    Bolu’da içme suyundan zehirlenenler yaşadıkları süreci anlattı

    Bolu'da merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı’nın son günü itibarıyla zehirlenme vakaları yaşanmıştı.

    İçme suyundan kaynaklanan zehirlenme olayında bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden hemolitik üremik sendrom (HÜS) tanısı konulmuştu.

    1 kişi hayatını kaybetti

    16 Temmuz'dan itibaren hastanelerde tedavi altına alınan 148 kişiden 146'sı taburcu edildi, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin tedavisi sürüyor.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenler yaşadıkları süreci anlattı #1

    Yaşadıkları süreci anlattılar

    Olayın ardından köyde bulunan su depolarında temizlik ve klorlama çalışmaları yapıldı.

    AA'nın aktarımına göre; bu süreçte hastaneye kaldırılan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen bölge halkı yaşadıklarını anlattı.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenler yaşadıkları süreci anlattı #2

    "Yemek yiyemedim, kusuyordum"

    Yoğun bakımda 2 ay kalan Tuğba Karadağ, "Yoğun bakımdan sonra 15 gün normal serviste kaldım. Yemek yiyemedim, kusuyordum. Çok zor zamanlar geçirdim." dedi.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenler yaşadıkları süreci anlattı #3

    "Kalp yetmezliği var şu anda"

    Tedavisinin sürdüğünü aktaran Karadağ, "Kontrollerime gidiyorum. Bebeğimde şu anda gözle görülür bir sorun yok ama o da şu an ilaç kullanıyor. Ona da ilaç veriyorum. Ben de 5-6 ilaç kullanıyorum, emziremiyorum. Baş dönmesi, göz kararmaları var. Kalp yetmezliği var şu anda. Kalp hastası oldum. Daha önceden yoktu. Gözlerim sıkıntılı, etrafımı karanlık görüyorum. Gözlerim pıhtı atmış nöbet geçirdiğimde." diye konuştu.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenler yaşadıkları süreci anlattı VİDEO

    "Psikolojik olarak çok zor bir süreçti"

    Huri Beyzanur Gülen de çok kötü bir hastalık süreci geçirdiğini dile getirerek, "Böbreklerim iflas etme durumuna geldi. Sürekli diyalize girdik. Psikolojik olarak çok zor bir süreçti. Bir can kaybı oldu. O yüzden çok ciddiye alınması gereken bir konu. Şu anda nefes almayla alakalı sıkıntım var, eskisi gibi değilim." ifadelerini kullandı.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenler yaşadıkları süreci anlattı #4

    "Net açıklama bekliyoruz"

    Yaşananlarla alakalı net açıklama beklediklerini belirten Gülen, suçluların belirlenip adalet karşısına çıkarılmasını istedi.

    "3 aydır Ankara'da tedavi halinde"

    Eşi ve küçük kızıyla rahatsızlanan Salih Kaplan, "Küçük kızım çok ağır geçirdi. Hala hastanede tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır Ankara'da tedavi halinde. Hala hastaneden taburcu olmadı. Ama taburcu olup sıkıntı yaşayanlar da var." dedi.

    "Entübe edildikten sonra oğlum konuşma yetisini kaybetti"

    Oğlunun yaklaşık 50 gün yoğun bakımda kaldığını anlatan Nursel Gülen de, "Bu 50 günde oğlum entübe edildi. Çok ağır tedavilerden geçti. Nörolojik anlamda ve böbrek konusunda ağır hasar aldı oğlum. 20 gün normal serviste kaldıktan sonra 2 haftadır evimizdeyiz. Tedavimiz devam ediyor. Haftada 2 kez Bursa'ya hastaneye gidiyoruz kontrole. Oğlumu ileriki süreçte nelerin beklediğini hala bilmiyoruz. Bunun cevabı yok hala. Nörolojik anlamda çocuğumda tutulmalar oldu. Sağ elini tam anlamıyla kullanamıyor. Konuşması tamamen gitti. Entübe edilip uyandıktan sonra oğlum konuşma yetisini kaybetti. Çok sağlıklı bir evladım vardı." şeklinde konuştu.

    Bolu’da içme suyundan zehirlenenler yaşadıkları süreci anlattı #5


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