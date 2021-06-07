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- Bolu'da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı
Bolu'da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı
Geçirdikleri kaza sonucu araçta sıkışan İskender Serttaş ve eşi Emine Serttaş'a, itfaiye ekipleri yardım etti.
- DHA
- 07.06.2021 - 16:28
- Güncelleme : 07.06.2021 - 16:39
Bolu D-100 yolunun Yumrukaya mevkisinde, Ahmet Selahattin Bayburtlu'nun kullandığı 14 AB 333 plakalı otomobil, İskender Serttaş yönetimindeki 25 EN 092 plakalı otomobil ile çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞAN YAŞLI ÇİFT KURTARILDI
Kazada, sürücü İskender Serttaş ile eşi Emine Serttaş araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Serttaş çifti, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bolu'da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı VİDEO