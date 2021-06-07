Euro
10.5273
-0.22%
Dolar
8.6224
-0.51%
Altın
525.78
-0.23%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
311.731
-1.51%
EXEN Coin
34.50
-1.98%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Bolu'da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı

    Geçirdikleri kaza sonucu araçta sıkışan İskender Serttaş ve eşi Emine Serttaş'a, itfaiye ekipleri yardım etti.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı

    Bolu D-100 yolunun Yumrukaya mevkisinde, Ahmet Selahattin Bayburtlu'nun kullandığı 14 AB 333 plakalı otomobil, İskender Serttaş yönetimindeki 25 EN 092 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    ARAÇTA SIKIŞAN YAŞLI ÇİFT KURTARILDI

    Kazada, sürücü İskender Serttaş ile eşi Emine Serttaş araçta sıkıştı.

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Serttaş çifti, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Bolu'da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı VİDEO

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #1

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #2

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #3

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #4

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #5

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #6

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #7

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #8

    Bolu da iki araç çarpıştı, yaşlı çifti itfaiye kurtardı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir