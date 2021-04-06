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- Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
- İHA
- 06.04.2021 - 13:00
- Güncelleme : 06.04.2021 - 13:17
D-100 karayolu Abant kavşağında, Ankara istikametine seyir halinde olan Emrah Durkan'ın kullandığı 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada Emrah Durkan, Sedat Gıvan ve Hasan Durkan yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI
Sedat Gıvan’ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Önder (45), çarpışmanın etkisiyle yola fırladı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Önder’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Önder’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı