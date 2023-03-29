Bolu'da iki yolcu, uyuşturucuyla yakalandı Yolcu otobüsünü durduran narkotik ekipleri, şüphelendikleri iki kişinin üstünde ve eşyalarında arama yaptı. Uyuşturucu taşıdığını tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'de uyuşturucuyla amansız bir şekilde mücadele ediliyor. Kolluk kuvvetleri, zehir tacirlerine geçit vermemek için gece gündüz çalışıyor. Yolcu otobüsündeki aramada çıktı Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, Anadolu Otoyolu'nda yol denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu ve arama yaptı. ikisi de tutuklandı Yolcular T.Ö. (27) ve G.U'nun (26) üst ve eşyalarındaki aramalarda, 410,57 gram metamfetamin ile 6,30 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö. ve G.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu tacirleri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.