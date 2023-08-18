Bolu'da ilerlerken alevlere teslim olan otomobil küle döndü TEM Otoyolu'nda İstanbul'a ilerleyen Aşır A. kontrolündeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Şoförün emniyet şeridine park ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

İHA TEM Otoyolu’nun Bolu Batı Gişeleri mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden Aşır A. yönetimindeki 34 FV 8947 plakalı otomobilin motor kısmından, henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Aracın yandığını fark eden Aşır A., otomobili emniyet şeridine park etti. Araç hurdaya döndü Aşır A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan otomobil söndürüldü. Yangın sebebiyle maddi hasarın meydana geldiği otomobil kullanılamaz hale geldi.