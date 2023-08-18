Bolu'da ilerlerken alevlere teslim olan otomobil küle döndü
İHA

TEM Otoyolu’nun Batı Gişeleri mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden Aşır A. yönetimindeki 34 FV 8947 plakalı otomobilin motor kısmından, henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Aracın yandığını fark eden Aşır A., otomobili emniyet şeridine park etti.

Araç hurdaya döndü

Aşır A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan söndürüldü. Yangın sebebiyle maddi hasarın meydana geldiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM’de yanan otomobil küle döndü #1
Bolu'da ilerlerken alevlere teslim olan otomobil küle döndü
TEM’de yanan otomobil küle döndü #2
Bolu'da ilerlerken alevlere teslim olan otomobil küle döndü