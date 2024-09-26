Bolu'da inşaat işçilerinin 'el arabası' kavgası Paşaköy Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçiler arasında el arabasını kimin kullanacağı konusunda çıkan kavgada işçiler birbirine sopa, kürek ve demirlerle saldırdı.

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İHA

Bolu'da merkeze bağlı Paşaköy Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta işçiler arasında anlaşmazlıklar yaşandı.

İşçiler arasında, el arabasını kimin kullanacağına dair bir anlaşmazlık yaşandı.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve işçiler birbirlerine sopa, kürek ve demir çubuklarla saldırmaya başladı.

1 KİŞİ YARALANDI

Olay sırasında bir kişinin başına aldığı darbe sonucu yere yığıldığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Kavgayı gören vatandaş, olayın büyümesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada, yaralanan işçiler sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin daha sonra taburcu edildiği ve tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)