Bolu'da iş yerini yıkarken dükkanına su kaçıran komşusunu tabancayla vurdu 20 yaşındaki oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, iş yerini yıkarken kendi dükkanına su kaçırdığını iddia edip tartıştığı komşu iş yerinin sahibi oto tamircisi Nihat Akçay'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

DHA

Bolu'da Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak'ta otomobil tamircisi Nihat Akçay, Karaağaç Mahallesi’ndeki iş yerini yıkadı.

Komşusu olan oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, kendi dükkanına su girdiği gerekçesiyle Nihat Akçay ile tartıştı.

Tartışma sonrası Nihat Akçay, cipiyle bölgeden ayrıldı.

Arabayla önünü kesti

Yusuf Umut Şen, aracıyla takip ettiği Nihat Akçay'ın önünü kesti.

Bacağından vurdu

Şen, araçtan inen Akçay'a 3 el ateş etti. 2 bacağından yaralanan Akçay, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nihat Akçay, tedavi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi

Tedaviye alınan Nihat Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.