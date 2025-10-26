Abone ol: Google News

Bolu’da ışık ihlali yapan araç, kazaya neden oluyordu

Bolu’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ışıklı kavşakta iki araç kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 12:54
  • Bolu’da D-100 kara yolundaki ışıklı kavşakta yağış nedeniyle iki araç kaza yapmaktan son anda kurtuldu.
  • Kavşaktan kontrolsüz çıkan bir panelvan, yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobilin önüne geçti.
  • Sürücü ani manevrayla aracı durdurarak çarpışmayı önledi; olay araç kamerasına yansıdı.

Bolu’da D-100 kara yolunun İl Jandarma Komutanlığı ışıklı kavşağında yağışlı hava nedeniyle kaza tehlikesi yaşandı.

KONTROLSÜZ PANELVAN, OTOMOBİLİN ÖNÜNE ÇIKTI

Yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobilin önüne kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkan bir panelvan girdi. Sürücü ani manevrayla aracı durdurarak çarpışmadan kıl payı kurtuldu.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı, otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda aracın durmakta zorlandığı ve sürücünün kazayı son anda önlediği görüldü.

