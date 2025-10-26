Bolu’da ışık ihlali yapan araç, kazaya neden oluyordu

- Bolu’da D-100 kara yolundaki ışıklı kavşakta yağış nedeniyle iki araç kaza yapmaktan son anda kurtuldu.
- Kavşaktan kontrolsüz çıkan bir panelvan, yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobilin önüne geçti.
- Sürücü ani manevrayla aracı durdurarak çarpışmayı önledi; olay araç kamerasına yansıdı.
Bolu’da D-100 kara yolunun İl Jandarma Komutanlığı ışıklı kavşağında yağışlı hava nedeniyle kaza tehlikesi yaşandı.
KONTROLSÜZ PANELVAN, OTOMOBİLİN ÖNÜNE ÇIKTI
Yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobilin önüne kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkan bir panelvan girdi. Sürücü ani manevrayla aracı durdurarak çarpışmadan kıl payı kurtuldu.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Olay anı, otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda aracın durmakta zorlandığı ve sürücünün kazayı son anda önlediği görüldü.