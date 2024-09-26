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Bolu'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye para cezası

Bolu'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye para cezası Bolu'da kolluk kuvvetleri yerel halk, çobanlar ve yetiştiricilerle iş birliği içinde, kaçak avcılığı önlemek için çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda bir yakalama daha gerçekleştirdi.