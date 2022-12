Bolu’da, kaçarak evlenen engelli çift: Sevginin önünde hiçbir engel duramaz

Fizik tedavi hastanesinde tanışan Onur ve Ümmügülsüm çifti, engellerini aşıp mutlu bir yuva kurdu. Kaçarak evlenen çift, sevginin önünde hiçbir engelin duramayacağını söyledi.

Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde yaşayan 25 yaşındaki Onur Özkan, serebral palsi (SP) hastalığı nedeniyle 2003'te gittiği fizik tedavi hastanesinde hayatının aşkını buldu.

Kolunda çıkık olan epilepsi hastası Ümmügülsüm (26) ile tanışan Özkan, 2019 yılında sosyal medyadan görüşmeye başladı.

Arkadaşlık zaman içerisinde ilerledi. Çift, evlenme kararı verdi. Fakat Ümmügülsüm’ün ailesi kızlarının ve Onur Özkan'ın engelli olması sebebiyle evliliğe karşı çıktı. Çift ise kaçarak evlenmeye karar verdi. Onur Özkan'ın ailesi de çiftin kararına destek verdi.

Çift, eylül ayında düğün yaparak dünya evine girdi.

“Engelleri aşmak zor bir şey değil”

DHA’nın haberine göre; Onur Özkan, eşinin ailesinin de kendince haklı sebepleri olduğunu ancak sevginin karşısında hiçbir engelin duramayacağını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“2003 yılında fizik tedaviye gidip gelirken tanıştık. İlk başlarda sadece birbirimizi görüyorduk. Merhabamız bile yoktu. 2019 Ekim ayında sosyal medya üzerinden kendisiyle görüşmeye başladık. 2 yıl da sevgili olarak devam ettik. Birbirimize iyice alıştıktan sonra mutlu yuva kurmaya karar verdik. Durumu ailelerimize açtık. Benim ailem sağ olsun arkamızda durdu. Eşimin ailesi yanımızda durmadı. Ama onların da kendince sebepleri var. Biz birbirimizden vazgeçmedik. Vazgeçmeyi de düşünmüyoruz. Bütün engelli arkadaşlarımıza da buradan seslenmek istiyorum. Sevgilerinin arkasında dursunlar. Ben durdum, çok mutluyum. Bu sevginin arkasında durmak her kula nasip olmaz. Çok şükür mutluyuz, huzurluyuz. Engelleri aşmak zor bir şey değil. İnsan yeter ki istesin her engeli aşabiliyor. Engelli olmak suç değil.





“Engelimi hiçbir zaman engel olarak görmedim”

Eşimin ailesi 1 yıl haber vereceğiz, diyerek benim aileme söylediler. Haber bekledik 1 yılın sonunda haber gelmeyince yeter artık diyerek kaçmaya karar verdik. Kendisi de güvendi ve bir yola çıktık. Nikahımız kıyıldı, düğün yaptık. Şu an ailemin yanındayız ama kendi yuvamı da kurmak istiyorum. Şu anda işim yok, bir iş sahibi de olmak istiyorum. Engelimi hiçbir zaman engel olarak görmedim, bundan sonra da görmeyi düşünmüyorum. Her şekilde biz birbirimize sahip çıkmaya yemin ettik. Birbirimizi seviyoruz. Bütün engeller bir şekilde aşılır. Yeter ki kalpte engel olmasın, gerisi sorun değil. Bu mutluluğu herkesin duymasını istiyorum. Engellilere engel olmadıktan sonra engelliler her şeyi başarıyor.”

Bolu’da, kaçarak evlenen engelli çift: Sevginin önünde hiçbir engel duramaz VİDEO



“Engelimizi bahane edip, maddi gerekçeler öne sürüp istemediler evlenmemizi”

Ümmügülsüm Özkan ise sevenleri kimsenin ayıramayacağını belirterek, "2019'da ilişkimiz başladı. Ben de evlenmeyi istedim, eşim de istedi. Geldiler istediler beni, ailem vermedi. Engelimizi bahane edip, maddi gerekçeler öne sürüp istemediler evlenmemizi. Birbirimizden vazgeçemedik. Ben de kaçtım. Çok mutluyum şu anki yuvamdan. Ailem hala duruma karşı çıkıyor. Sevenleri kimse ayıramaz." ifadesini kullandı.