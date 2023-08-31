Bolu'da kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar: 5 yaralı Bolu'da orta refüjde bulunan ağaçla minibüs arasında sıkışan otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA

Bolu D-100 karayolunda İstanbul istikameti İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde Fehmi S. yönetimindeki minibüs, önünde hızla seyreden Hakan Ö. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün önüne kattığı otomobil orta refüjde bulunan ağaçla minibüs arasında ezildi.

5 yaralı

Hurdaya dönen aracın sürücüsü Hakan Ö. ve araçta bulunan Onur Ö. ile minibüs sürücüsü Fehmi S. ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kağıt gibi ezilen araçta bulunan iki kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 5 kişi ilk tedavilerinin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.