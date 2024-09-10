Bolu'da kalp ameliyatı olan 25 yaşındaki genç kız hayata tutunamadı

İHA
Bolu'da 25 yaşındaki Şule Acar, ocak ayında kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi geçirmesinin ardından aralıklarla hastanede tedavi olan genç kız, ağustos ayında Ankara'da özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu.
Şule Acar, kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Acar, solunum yetmezliği nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.
Genç yaşta yaşam savaşını kaybeden genç kızın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Genç kız, yarın Sandallar Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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