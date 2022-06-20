Petrol
112.96
-0.14%
Euro
18.228
0.23%
Dolar
17.328
0.02%
Altın
1.024
-0.02%
Borsa
2515
-0.72%
Bitcoin
357.590
4.73%
BTXN Coin
8.45
14.03%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Bolu’da kamyonet küle döndü

    Ahşap parke yüklü araç, motor kısmında başlayan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
    • 20.06.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu’da kamyonet küle döndü

    Kamyonet, seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

    Talihsiz olay, Bolu’da D100 karayolunda meydana geldi.

    İstanbul istikametine seyir halinde olan Yalçın Ağduk idaresindeki kamyonetin ahşap parke yüklü olması, alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu.

    Alevler kamyoneti sardı

    Paşaköy mevkiindeki yangın motor kısmında başlarken, patlamaların olduğu yangın sırasında yol, araç trafiğine kapatıldı.

    Araçtan dumanın geldiğini gören Ağduk, kamyoneti durdurarak aşağı indi.

    Ahşap parkelere sıçradı

    Kısa sürede büyüyen yangın, kamyonetin kasasında bulunan ahşap parkelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bolu’da kamyonet küle döndü ViDEO


    Kullanılamaz hale geldi

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetteki yangın söndürüldü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

    İHA'nın haberine göre, kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla İstanbul yönüne trafik yeniden sağlandı.

    Bolu’da kamyonet küle döndü #1

    Bolu’da kamyonet küle döndü #2

    Bolu’da kamyonet küle döndü #3

    Bolu’da kamyonet küle döndü #4

    Bolu’da kamyonet küle döndü #5


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Karaman'da, çaldıkları minibüsün içerisinde yakalandılar
    3. Sayfa

    Karaman'da, çaldıkları minibüsün içerisinde yakalandılar

    Mersin'de tarım işçilerinin servisi alev aldı
    3. Sayfa

    Mersin'de tarım işçilerinin servisi alev aldı

    Görüş Bildir