Ahşap parke yüklü araç, motor kısmında başlayan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kamyonet, seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Talihsiz olay, Bolu’da D100 karayolunda meydana geldi.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Yalçın Ağduk idaresindeki kamyonetin ahşap parke yüklü olması, alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu.

Alevler kamyoneti sardı

Paşaköy mevkiindeki yangın motor kısmında başlarken, patlamaların olduğu yangın sırasında yol, araç trafiğine kapatıldı.

Araçtan dumanın geldiğini gören Ağduk, kamyoneti durdurarak aşağı indi.

Ahşap parkelere sıçradı

Kısa sürede büyüyen yangın, kamyonetin kasasında bulunan ahşap parkelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu’da kamyonet küle döndü ViDEO





Kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetteki yangın söndürüldü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

İHA'nın haberine göre, kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla İstanbul yönüne trafik yeniden sağlandı.



