Bolu'da kaza yapan alkollü kadın kendini araca kilitledi Bolu'da peş peşe park halindeki iki araca çarpan alkollü kadın, trafik polislerine zor anlar yaşattı.

İHA

Bolu'nun merkez Sağlık Mahallesi İlknur Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Y.P. idaresindeki cip, Altaş Sokak üzerinde seyir halindeyken park halindeki araca çarptı.

Alkollü olduğu iddia edilen Y.P., daha sonra olay yerinden uzaklaşmak için İlknur Sokağa girdi.

Araç, İlknur Sokak üzerinde park halindeki kamyonete çarparak durdu.

Kendini araca kilitledi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın ardından kendini araca kilitleyen Y.P.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Gazetecilerin çekim yaptığını gören Y.P., "Niye çekiyorsunuz?" diyerek araçtan indi. Bu sırada polis ekipleri genç kadını ekip otosuna bindirdi.

Y.P., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.